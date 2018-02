Polícia investiga morte de 3 moradores de rua em SP

O homem encontrado na madrugada de ontem foi atingido na cabeça com uma marreta, segundo uma testemunha informou à polícia. O crime ocorreu em uma praça próxima ao terminal central.

Um travesti foi encontrado morto no Centro de Campinas na madrugada de sábado. Segundo informou a polícia, a vítima foi agredida, provavelmente, com pauladas ou algum objeto do gênero. O morador de rua encontrado na madrugada de sábado também tinha ferimentos na cabeça e chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal Dr. Mário Gatti, mas não resistiu e morreu. A polícia busca testemunhas e trabalha com a possibilidade de a mesma pessoa ter cometido os três crimes.