Polícia investiga morte de menino por substância tóxica A Polícia Civil de Barão do Triunfo, na Grande Porto Alegre, investiga a morte de um estudante de 8 anos por possível ingestão de substância tóxica oferecida por um colega como um doce. A hipótese inicial é a de que um homem de 33 anos tenha encontrado frascos na rua e, pensando que o conteúdo se tratava de algum confeito de bolo, uma vez que tinha aroma de chocolate, entregou uma quantidade do granulado para o filho de 9 anos. O garoto teria levado as "balas" para a escola e distribuído para alguns colegas, entre os quais o menino que passou mal e morreu. O homem que colheu o produto na rua está hospitalizado e deve ser ouvido pela polícia nos próximos dias. A suspeita é de que o produto seria veneno para ratos.