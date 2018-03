Polícia investiga morte de produtora americana em SC A Polícia Civil de Florianópolis manteve hoje diligências para tentar levantar pistas e descobrir os responsáveis pelo assassinato da produtora cultural norte-americana Deborah Gaylord Gentil, encontrada morta ontem entre tubos de concreto no Sertão do Ribeirão da Ilha, no sul da capital catarinense. A equipe do delegado de polícia Ênio Matos localizou o carro alugado pela vítima, abandonado na Lagoa do Peri, a cerca de cinco quilômetros do local onde estava o corpo de Deborah. O achado reforça a tese de latrocínio - roubo seguido de morte.