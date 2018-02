Polícia investiga morte suspeita antes de operação no RJ

De acordo com a Polícia Militar (PM), na sexta-feira, por volta das 16 horas, o comandante do 7º BPM, tenente-coronel Djalma Beltrami, determinou uma operação no Morro da Coruja, onde um homem morreu em uma troca de tiros com a PM e cinco foram presos. O óbito foi registrado como auto de resistência (morte em confronto com policiais). A vítima foi identificada como "Mexicano". Segundo a PM, ele trocou tiros com os agentes e fugiu para um matagal onde morreu.

Após a morte do traficante, Beltrami pediu que a 74ª Delegacia de Polícia realizasse perícia no local. No entanto, os peritos informaram que só poderiam ir à favela no dia seguinte. Uma equipe da Polícia Civil foi até o local e recolheu o corpo, por volta de 2h30 de sábado. A coincidência da morte dois dias antes da operação que prenderia os policiais chamou a atenção da Corregedoria Geral Unificada, que vai analisar o caso e acompanhar a investigação da Divisão de Homicídios de Niterói. Uma das hipóteses é que houve vazamento da operação. O comandante da Polícia Militar, coronel Erir Ribeiro Costa Filho, negou e informou em nota que soube da "Dezembro Negro" na manhã da segunda-feira, quando a operação já estava em andamento.

Responsável pela investigação do crime e pela operação "Dezembro Negro", o delegado Alan Luxardo, titular da Divisão de Homicídios de Niterói, está sob proteção de agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core). O perfil violento dos policiais do GAT do 7º BPM ficou conhecido após a execução da juíza Patrícia Acioli, morta com 21 tiros, no dia 12 de agosto. Segundo o Ministério Público, o mandante foi o então comandante do batalhão, o coronel Claudio Oliveira. Ele confiou a missão ao tenente Daniel Santos Benitez Lopes, chefe do GAT, que comandou dois cabos e sete soldados para a execução do crime. Todos foram presos. Preso ontem, o tenente-coronel Beltrami havia substituído o coronel Oliveira com a missão de promover uma faxina dos maus policiais no batalhão.