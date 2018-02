Polícia investiga motivos de tiroteio em escola no Colorado

Karl Pierson, de 18 anos, entrou na escola Arapahoe no subúrbio de Denver em torno das 12h da sexta-feira com uma arma de fogo e pedindo a colegas a localização de um professor. Em seguida, ele atirou em uma menina de 15 anos que estava por perto, disse uma autoridade do município.

Mais tarde, ele foi encontrado em uma sala de aula com uma ferida de bala aparentemente feita por ele mesmo. O professor, que rapidamente fugiu da escola, saiu ileso.

Colegas de Pierson disseram que ele era um membro inteligente e simpático da equipe de atletismo e do clube de debates da escola.

O delegado do condado de Arapahoe, Grayson Robinson, disse que detetives investigavam "vingança" como um dos possíveis motivos, mas não elaborou mais. Investigadores acreditam que o jovem agiu sozinho.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A polícia afirmou não ter conhecimento de nenhum problema de disciplina anterior.

O tiroteio no subúrbio de Denver ocorreu a apenas 13 quilômetros de um dos massacres escolares mais fatal na história dos EUA, a escola Columbine, onde dois estudantes mataram 13 colegas e funcionários antes de se matarem em 1999.

Não houve indicações de que o ocorrido estava relacionado com o aniversário neste sábado do tiroteio na escola de Sandy Hook no ano passado, em Connecticut, disse Robinson.

(Por Keith Coffman)