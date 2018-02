Polícia investiga passagem de Bruno e Eliza por motel

De acordo com a polícia, a recepcionista do estabelecimento contou que, na noite do dia 5, dois carros chegaram ao estabelecimento, cada um com três pessoas. O grupo, que tinha duas mulheres, teria alugado duas suítes. A polícia trabalha com a hipótese de que Eliza seria uma dessas mulheres. O grupo deixou o motel na tarde do outro dia e a camareira que foi fazer a limpeza no quarto encontrou uma fralda no sofá.