Polícia investiga relatos de explosão perto de quartel britânico A polícia britânica fechou neste sábado uma importante estrada no norte da Inglaterra depois de uma grande explosão ser ouvida no maior quartel do Exército do país. A polícia de North Yorkshire afirmou que o primeiro relato da explosão chegou na madrugada, na região de Catterick, onde vivem mais de 13 mil militares e suas famílias. Não há informações sobre feridos, e a polícia disse que ainda investiga a possível causa da explosão. “Nós não sabemos o que foi. Recebemos uma informação de alguém que ouviu uma explosão”, disse uma porta-voz da polícia. “No momento, não há nada obvio. A informação chegou no meio da madrugada. Estamos investigando para saber exatamente o que foi ouvido.” “Obviamente que é uma região em que devemos tomar todas as precauções, por causa da localização. Os quartéis ficam ao lado da (estrada).” Desde agosto, a Grã-Bretanha está em nível severo de ameaça de terrorismo, o segundo maior da escala. Isso significa que um ataque é considerado altamente provável. (Reportagem de Michael Holden)