Polícia investiga roubo de soja no interior de SP A Polícia Civil de Ibirarema, na região de Marília, no interior paulista, investiga o curioso roubo de uma plantação de 23 hectares de soja que estavam numa propriedade a 8 quilômetros da cidade. A plantação deveria render cerca de 800 sacas de soja. O proprietário da plantação, Luiz Felipe do Nascimento Carrenho, relata ter tomado um susto quando chegou à propriedade para avaliar a plantação e encontrou somente a terra mexida. "Fui lá na segunda-feira para saber se a planta estava boa para a colheita, mas fiquei paralisado, sem acreditar no que estava vendo", contou.