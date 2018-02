Polícia investiga suspeita de bomba na Grande SP A Polícia Civil investiga a suposta bomba deixada na manhã desta quinta-feira, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. De acordo com a prefeitura do município, um rapaz entregou um pacote no Departamento de Gestão de Pessoas da Administração, perto da Praça Samuel Sabatini, em uma unidade da prefeitura, no centro, por volta das 10 horas. Como o pacote não tinha remetente e o entregador foi embora antes de ser identificado, os servidores acionaram a polícia.