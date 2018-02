Polícia liberta refém e prende três na zona leste de SP

Armados, os sequestradores entraram no carro, obrigaram o motorista a ir para o banco traseiro e seguiram até uma agência bancária, onde realizaram um saque da conta da vítima. Depois, abandonaram o veículo e caminharam com o refém até o cativeiro. No momento em que foi resgatado, a vítima estava com o rosto coberto.

Nenhuma arma foi encontrada com o trio que, segundo os policiais, já tem passagem por receptação e tráfico de drogas. A polícia acredita que os suspeitos tenham realizado outros sequestros e utilizado o mesmo local como cativeiro, pois carteiras com documentos de outras pessoas foram encontradas no telhado da casa.

Apesar da vítima ficar em poder dos bandidos por quatro horas, a família dele não sabia do sequestro em andamento, pois ninguém foi contactado pelos criminosos. Foram presos Leandro Barros de Souza, de 23 anos, e os irmãos Marcelo Henrique, de 21, e Márcio Henrique de Freitas Valeis, de 26. O caso foi registrado no 59º Distrito Policial (DP), do Jardim dos Ipês.