Polícia localiza bebê sequestrado e prende 3 mulheres

A Polícia Civil localizou na tarde dessa quinta-feira, 22, o bebê de 22 dias que foi roubado da mãe num shopping de Santa Bárbara d'Oeste (SP) na terça-feira, 20, e prendeu três mulheres, entre elas a acusada de ser autora do crime. A criança estava com a suposta sequestradora, que é cigana, numa casa no centro da cidade. A mulher, que se apresenta como Márcia, é uma cartomante que foi denunciada por dois taxistas que declararam para a polícia terem feito viagens para ela.

De acordo com o taxista Fernando Cassiano Júnior, de 30 anos, a mulher há três meses viajou no carro dele até o Paraná, onde disse que buscaria outra criança. "Quando vimos a reportagem , avisamos a polícia onde ela morava", disse. A mãe do bebê, que tem 15 anos, reconheceu a criança. A vítima teria sido dopada pela cigana, que se aproximou da família durante a gravidez, dizendo pertencer a uma instituição de apoio a adolescentes e usando um disfarce.

"Temos a informação de que ela teria perdido um bebê e não podemos dizer ao certo o que seria feito com a criança", disse a delegada Olívia dos Santos Fonseca, da Delegacia de Defesa da Mulher. A avó paterna do bebê, Solange Barbosa, de 34 anos, que trabalha no shopping, disse que, no dia do desaparecimento, a sequestradora afirmou que tinha conseguido uma consulta em Americana (SP), cidade vizinha. O bebê tem uma doença cardíaca.

De ônibus, elas foram até Americana, mas, chegando lá, Márcia teria dito que a consulta havia sido cancelada. A mulher ofereceu-se, então, para pagar um lanche no shopping. Foi quando ela teria roubado a criança, após dopar a mãe. A suspeita usava peruca e lentes verdes nos olhos para disfarçar, mas imagens de uma câmera de segurança mostraram ela na rua com o bebê, sem o disfarce.