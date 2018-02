Polícia mata assaltantes que fizeram reféns no Rio Dois homens foram mortos na manhã de hoje pela polícia após fazerem reféns duas famílias em Vigário Geral, na zona norte do Rio. Eles roubaram um automóvel Audi A3 na Avenida Brasil, principal via de ligação da zona norte com o Centro, mas foram interceptados por policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE). Para escapar da perseguição, eles entraram numa vila de casas que fica entre as favelas de Vigário Geral e Parada de Lucas. Invadiram duas casas e iniciaram um tiroteio com os policiais. Acabaram mortos pelos agentes e os reféns não ficaram feridos.