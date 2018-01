Polícia Militar reprime protesto no DF

Sob o comando do coronel Neviton Pereira Júnior, o pelotão fechou todas as faixas do Pistão Norte, via que dá acesso ao Taguaparque. Alguns dos manifestantes tentaram, sem sucesso, negociar com o policiamento a passagem pelo bloqueio. Irredutível, o coronel argumentou que está vetado o acesso ao evento de qualquer tipo de aglomeração, independente do motivo.

"Vocês tem duas escolhas: ou param por aqui e voltam para onde estavam com suas faixas e panfletos, ou então tentam passar por nós e vão para o conflito", reforçou. Com megafone na mão, um dos presentes reclamou do abuso policial: "O que estão nos dizendo é que não somos cidadãos e não temos direito de ver o jogo como qualquer outro. Isso é apenas mais um dos crimes cometidos pela FIFA no Brasil", retrucou.

Revoltados, alguns tentaram seguir pela calçada e foram reprimidos com truculência pela polícia. O próprio coronel Neviton arrancou das mãos de um jovem uma faixa que dizia ''Bem-vindos à Copa das manifestações''.

Durante a confusão, que durou cerca de meia hora, dois homens que usavam camisas para tapar os rostos foram puxados pelo pescoço e arrastados por alguns metros por homens do Gtop, que ameaçaram os demais. Acuados, os manifestantes deixaram o local rumo a Praça do Relógio por volta das 16h45.