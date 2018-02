Polícia Militar se desculpa por ação em morte de jovens O comandante geral da Polícia Militar (PM), coronel Mário Sérgio Duarte, pediu desculpas hoje e reconheceu o erro da corporação em dois episódios recentes. Um deles foi a morte do estudante Wesley Andrade, de 11 anos, atingido por uma bala perdida dentro de uma sala de aula. O segundo foi o do filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, de 18 anos, quando dois policiais militares liberaram o carro que atropelou o rapaz. O anúncio foi feito diante de comandantes dos 41 batalhões do Estado do Rio de Janeiro e de outros nove das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), que se reuniram nesta tarde.