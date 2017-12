Polícia não encontra sinais de explosão perto de quartel do Exército britânico A polícia britânica informou que conduziu uma longa investigação envolvendo especialistas em contraterrorismo e cães treinados para localizar bombas após ter recebido relatos de uma explosão perto do maior centro de treinamento do Exército britânico neste sábado, mas não encontrou nenhuma evidência de explosão.