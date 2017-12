Polícia não encontra suspeitos de roubar turistas no Rio Cerca de 20 policiais civis do Rio invadiram hoje a favela de Cerro-Corá a procura de cinco suspeitos de assaltar turistas que visitam o monumento do Cristo Redentor, mas não tiveram sucesso nas buscas. Entre os procurados, está um menor. No sábado, um grupo de cinco paulistas foi assaltado depois de errar o caminho que os levaria ao morro do Corcovado, onde visitariam o Cristo, eleito recentemente uma das sete maravilhas do mundo. De acordo com as investigações, os acusados alteram a direção das placas indicativas do caminho para o monumento e induzem os turistas aos acessos da favela onde são assaltados. Os policiais apreenderam cinco menores que suspeitos de agir como falsos guias nas proximidades do portão de acesso ao caminho para o Cristo. Não houve troca de tiros na favela.