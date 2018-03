Polícia ouve diretora do colégio de Marcelo Pesseghini Mais duas pessoas prestarão depoimento sobre as mortes do casal de PMs Luiz Marcelo e Andreia Pesseghini e de sua família. Na tarde desta terça-feira, 13, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ouvirá a diretora do colégio onde o filho do casal, Marcelo Eduardo Pesseghini, estudava, além de um colega de turma do garoto.