Polícia ouve novamente amigos que aparecem com Marcelo O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ouve nesta quarta-feira, 28, dois colegas do estudante Marcelo Bovo Pesseghini, de 13 anos, suspeito de matar a família e depois cometer suicídio. É a segunda vez que os garotos depõem no inquérito sobre o caso.