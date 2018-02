O exame deverá ser feito em São Paulo. Caso não houver condições de realizá-lo na capital paulista, o material será enviado para Belo Horizonte. A polícia vai comparar o resultado do exame do corpo carbonizado com o DNA de Eliza Samudio e de seus pais.

Segundo os policiais, ninguém havia reclamado o corpo até hoje. Um pedaço do fêmur foi retirado para a realização do exame.