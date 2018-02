Polícia prende 100 jovens manifestantes no sul da Holanda

Duas pessoas ficaram feridas durante o tumulto na cidade de Veen, na província de Noord Brabant, no sul do país.

Jovens em Veen tradicionalmente ateiam fogo a destroços de carros na noite do Ano Novo e já houve confrontos com as autoridades no passado.

A polícia disse em comunicado que prendeu homens e mulheres jovens por perturbarem a paz e incitarem a violência. Todos os suspeitos ainda estavam sob custódia enquanto uma investigação era conduzida.

(Reportagem de Anthony Deutsch)