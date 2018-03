Polícia prende 13 acusados de roubar bancos no PR A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Paraná prenderam hoje, em Curitiba, 13 pessoas suspeitas de roubar instituições bancárias e carros-forte, além de realizar seqüestros relâmpagos. Em uma das investidas da polícia, foram presas dez pessoas em uma casa na região central da cidade. Houve troca de tiros, mas ninguém foi ferido. De acordo com a PF, entre os acusados há integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa que atua nas penitenciárias paulistas. O superintendente da PF no Paraná, Delci Carlos Teixeira, disse que a ação policial, que recebeu o nome de Operação Limpeza, seria realizada no fim de semana, mas precisou ser antecipada pois a quadrilha planejava um assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal (CEF) que funciona em um prédio da Justiça Federal no centro de Curitiba. O crime deveria ter acontecido ontem, mas agentes foram deslocados para a frente do prédio sob desculpa de que precisavam fazer escolta para autoridades. O roubo, então, teria sido transferido para hoje. "Não poderíamos correr o risco de maneira que terceiros fossem feridos", disse Teixeira. Como a polícia tinha a provável hora em que eles entrariam na agência, conseguiu invadir a casa onde se preparavam. Das dez pessoas que estavam lá, nove foram presas e uma fugiu. Outros três suspeitos foram detidos no jardim paranaense, no bairro boqueirão, região sul da cidade. A polícia ainda busca ao menos sete suspeitos.