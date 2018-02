Polícia prende 14 pessoas em operação em favela do RJ

A operação fez com que cerca de 2.340 crianças ficassem sem aulas hoje. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Educação, duas escolas de ensino médio tiveram as aulas suspensas a partir da determinação dos diretores, que têm autonomia para decidir sobre a interrupção para garantir a integridade dos alunos. As escolas que resolveram interromper as aulas por medida de segurança são Colégio Estadual Professor Clóvis Monteiro e Colégio Estadual Luiz Carlos da Vila.