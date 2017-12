Polícia prende 2º suspeito no caso do tiroteio em Paraty Mais um homem foi preso neste domingo, dia 15, suspeito de ter participado do tiroteio que deixou um jovem morto e dez feridos durante o carnaval na cidade de Paraty, na Costa Verde do Rio de Janeiro, durante a madrugada. Miguel da Conceição Oliveira, de 20 anos, foi localizado por policiais do 33º Batalhão da Polícia Militar (BPM) na casa de parentes. Ele não reagiu à prisão.