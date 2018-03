Polícia prende 20 pessoas por tráfico de animais em MG

A polícia militar do Meio Ambiente de Belo Horizonte apreendeu na manhã desta terça-feira, 19, 330 pássaros silvestres e prendeu 20 pessoas durante uma operação de repressão ao tráfico de animais silvestres e contra o uso de anilhas (anéis que servem para marcar as aves) adulteradas ou falsificadas. A operação, que contou com 157 militares, aconteceu na capital mineira e na Grande Belo Horizonte. Segundo balanço parcial da PM, também foram apreendidos um menor, 84 buchas de maconha, quatro porções de meio quilo cada da droga, um papelote de cocaína, 23 cartuchos 38, três cartuchos 32, um cartucho e um carregador 9 mm.