Polícia prende 25 camelôs em rodovia na capital paulista A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve na manhã de hoje 25 ambulantes que vendiam produtos eletrônicos, acessórios, alimentos e bebidas nas margens da Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 230, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Segundo a corporação, geralmente, as mercadorias oferecidas não têm nota fiscal. Além disso, alega a PRF, o comércio ilegal na beira da estrada representa risco para os próprios camelôs e para os motoristas. Os detidos foram encaminhados para o 90º Distrito de Polícia, no Parque Novo Mundo.