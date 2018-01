Polícia prende 29 por pornografia infantil na Espanha A polícia espanhola divulgou nesta sexta-feira a prisão de 29 pessoas em todo o país por posse e distribuição de conteúdos de pornografia infantil via internet. Segundo as informações, a polícia descobriu o grupo após investigar a reclamação de um usuário da rede que recebeu um e-mail de conteúdo pornográfico. Cerca de cem discos rígidos e mais de 450 mil fotografias e vídeos foram apreendidos como parte da operação, batizada de Metallica, de acordo com o comunicado da polícia. Esta foi a segunda operação contra pornografia infantil na Espanha em março. Na semana passada, a polícia espanhola divulgou a prisão de 12 pessoas por distribuição de material com esse tipo de conteúdo na internet.