Polícia prende 43 acusados de tráfico de drogas no RS O Departamento Estadual de Investigações sobre o Narcotráfico (Denarc) do Rio Grande do Sul prendeu 43 pessoas por tráfico de drogas durante uma operação de monitoramento em 34 escolas das redes pública e privada de Porto Alegre e Região Metropolitana. Dentre as 43 pessoas presas, 34 são homens e nove mulheres. Junto com eles foram apreendidos R$ 2.222,35, além de seis armas. Foram apreendidos 17,526 kg de maconha, 2,162 kg de cocaína e 354,20g de crack.