Polícia prende 52 por tráfico de drogas no RS Cerca de 52 pessoas foram presas ontem durante a Operação Pedra (uma alusão ao crack), coordenada pelo Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) da Polícia Civil no Rio Grande do Sul, acusadas de tráfico de drogas no Estado. A megaoperação tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região metropolitana de Porto Alegre.