Polícia prende 6 suspeitos de aplicar golpes em SP Policiais da 8ª Seccional Serviços de Investigações Gerais (SIG) prenderam hoje cinco pessoas e um contador suspeitos de integrar uma quadrilha que aplicava golpes na zona leste de São Paulo e no município de Araras, no interior do Estado. De acordo com o delegado titular, Clóvis Ferreira de Araújo, o grupo comprou uma empresa, que não foi transferida de propriedade. Com ela, a quadrilha aplicava os golpes.