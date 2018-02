Polícia prende 6 suspeitos de liderar tráfico no RS

De acordo com a corporação, a prisão mais importante foi a de Carlos Eduardo dos Santos Mantovani, que vinha sendo investigado havia um mês. Ele foi detido ao trazer droga proveniente do Paraguai, via Santa Catarina. Ao sair da rodovia e entrar na RS-118, Carlos Eduardo foi barrado pelos policiais do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc). No carro, foram encontrados 40 quilos de maconha.

Na sexta-feira, os agentes já haviam prendido Celso João Molski na Vila Cruzeiro, na capital gaúcha. Com ele, os policiais do Denarc apreenderam 1 quilo de crack, avaliado em 25 mil reais, e um veículo. De acordo com as investigações, Celso fazia tele-entrega de drogas. No primeiro dia da operação, na quinta-feira, foi preso James Capaverde, de 61 anos, com cerca de dois quilos de cocaína pura.