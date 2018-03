Policia prende 8 que tentaram assaltar banco em SP Oito homens foram presos ontem por policiais militares da Força Tática após tentativa frustrada de assalto a uma agência bancária na região central de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Conforme a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-SP), o grupo tentou fugir em dois carros, mas foi detido em seguida. Com eles foram encontradas três armas de fogo. Os policiais militares foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo em andamento. Quando chegaram ao banco, foram informados de que os suspeitos haviam fugido em dois automóveis em direção ao bairro Vila Santista. Os acusados foram encontrados na Vila São Benedito, após tentarem fugir sem sucesso. Sete suspeitos foram presos em flagrante e um oitavo detido, que levou três tiros, foi atendido no Pronto-Socorro Central de Franco da Rocha. De acordo com a Delegacia Seccional de Franco da Rocha, duas pessoas foram baleadas dentro da agência bancária, um vigilante de 47 anos e uma senhora de 50 anos. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital EMED Caieiras, onde foram medicados e liberados. Foram apreendidos com os indiciados dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 380, uma pistola de plástico, além de seis celulares. Os suspeitos foram indiciados por tentativa de roubo e encaminhados para a Cadeia Pública de Cajamar.