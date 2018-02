Polícia prende 81 no Litoral Norte de São Paulo Policiais civis prenderam 81 pessoas durante uma operação contra diversos tipos de crime no Vale do Paraíba e Litoral Norte de São Paulo. A operação "Pré-Verão", deflagrada na última sexta-feira, 16, também apreendeu 8,8 quilos de drogas, 9.213 mídias piratas, nove veículos e seis armas de fogo.