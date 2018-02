Polícia prende acusado de estelionato em São Paulo Um homem foi preso em flagrante na tarde de hoje tentando fazer um empréstimo com documentos falsos. Oderlan Mendes da Silva, de 35 anos, pedia um empréstimo de R$ 3 mil no banco Panamericano, no bairro Jaraguá, zona oeste de São Paulo, quando a atendente constatou que os documentos não pertenciam a ele. A central do banco entrou em contato com Adriano José Baltazar, de 36 anos, o verdadeiro dono dos documentos.