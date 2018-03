Polícia prende acusado de gerenciar tráfico na Maré Apontado como gerente do tráfico da favela Parque União, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, Mario Silva Ribeiro Leite, conhecido como Mario Bigode, foi preso na manhã desta sexta-feira, 23. Ele foi capturado em casa por policiais da 33ª Delegacia de Polícia (Realengo) e da 21ª DP (Bonsucesso) que cumpriam mandado de prisão por tráfico de drogas.