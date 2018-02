Polícia prende bando que receptava e vendia caminhões

De acordo com as investigações, a quadrilha conhecia procedimentos de registro junto aos órgãos públicos e até mesmo das montadoras e utilizava numeração que ainda seria destinada aos veículos a ser fabricados e a colocava nos documentos novos para ''esquentar'' (legalizar aparentemente) o caminhão roubado.

Com a ajuda de um despachante, documentação era preparada e era obtido o registro junto à Prodesp num esquema batizado de ''tela virtual''. O bando encaminhava os papéis aos órgãos de registro e, caso durante uma averiguação fosse consultado o registro, a informação obtida seria que nada constava sobre o caminhão. A quadrilha contava até com uma microempresa para produzir kits contendo as diversas plaquetas que compõem o conjunto de identificação dos veículos.

Entre os presos estão o dono da fábrica, o ferramenteiro peruano Celso Roldan Lopez, o Peru, de 53 anos, que produzia todo tipo de sinais de identificação de caminhões, desde plaquetas até a remarcação do chassi. Ele contava com equipamentos sofisticados que permitiam um resultado de qualidade do material a ser colocado nos veículos, que eram entregues pelo intermediário, Ridinei Santana de Brito, de 46 anos.

Segundo a polícia, o peruano produzia material para proprietários de duas revendas de peças de caminhões instaladas nas rodovias Fernão Dias e Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Nos dois locais foram apreendidos oito motores e quatro câmbios.

O vendedor Pedro Francisco dos Santos Filho, o Pedrinho, de 49 anos, responsável por produzir a documentação e idealizador da tela virtual também foi detido. Os policiais apreenderam grande quantidade de impressos para documentos de veículos. A Operação Gênesis deverá identificar outros integrantes do grupo.