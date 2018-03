Polícia prende dois por assalto a turista húngaro no RJ Dois homens foram presos em flagrante, no início da tarde de hoje, por policiais militares, após assaltarem um turista húngaro na Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio. De acordo com a PM, Josimax Oliveira da Silva, de 18 anos, e Thiago da Silva, de 23 anos, moradores da Ladeira do Tabajara, foram detidos por volta do meio-dia com o relógio e o isqueiro do turista. O crime foi registrado na Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). Josimax, além de ter sido pego com os objetos roubados, possuía um mandado de busca e apreensão em aberto, expedido pela Justiça carioca. O motivo do mandado não foi divulgado.