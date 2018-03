Polícia prende em Bangu um dos maiores ladrões do País

As investigações da delegacia de Bangu apontam que Morais era especializado em roubos as agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ele foi monitorado por três meses até ser capturado na Estrada do Pau Ferro, no Tanque, na zona oeste.

Velho possui 14 passagens pela polícia, entre elas porte ilegal de arma de fogo, extorsão mediante sequestro, roubo e formação de quadrilha. Contra o assaltante foram cumpridos quatro mandados de prisão.