Polícia prende foragido em operação contra tráfico em SP Um homem foragido da justiça foi preso hoje, durante uma operação da polícia contra o tráfico de drogas, na Rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, no município de Clementina, no interior de São Paulo. Segundo a polícia rodoviária, o carro com o foragido foi abordado no fim da manhã de hoje, durante a Operação de Combate ao Narcotráfico na região.