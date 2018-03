Polícia prende fraudadores de vestibular de medicina

De dentro de um carro, estacionado nos fundos da faculdade, Elzo Souza Barbosa, de 27 anos, e Eder Lucas dos Santos, de 29, tentavam, por meio de radiotransmissores, passar as respostas do vestibular da Faceres a candidatos que estariam com pontos de comunicação nos ouvidos. Mas o uso de antena de rádio amador e as placas do carro, de Belo Horizonte (MG), chamaram atenção da Polícia Militar (PM). Durante a revista, os celulares da dupla começaram a receber mensagens pedindo o envio das respostas, o que levou a PM a prendê-los.

Na delegacia, eles explicaram que Santos prestou o vestibular. Eles estavam passando os resultados das provas quando foram surpreendidos pela PM. Os dois foram indiciados pelo crime de fraude em concurso previsto no Código Penal.

A direção da Faceres disse que manterá o resultado do vestibular porque não houve tempo para vazamento do gabarito. "Não houve tempo para que eles pudessem passar as respostas, a polícia agiu antes. Além disso foram distribuídos seis diferentes tipos de provas com questões invertidas, enquanto apenas um gabarito foi encontrado com eles", disse Adalberto Mirada Distassi, diretor da Faceres. Segundo ele, o horário das provas foi das 14 às 19 horas e o candidato só podia sair depois das 18 horas, sem o caderno de respostas.

"O fraudador deixou a faculdade às 18h30 e foi preso logo depois, não havendo tempo para passar os resultados", disse. O diretor afirmou que a faculdade usa detectores de metal e bloqueadores de celular, mas de agora em diante também vai instalar bloqueadores de rádio.