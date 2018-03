Polícia prende hacker que invadiu página da Telefônica Um programador de computador foi preso na noite de ontem após ter invadido o banco de dados de clientes da empresa Telefônica e disponibilizado as informações dos assinantes do Speedy na internet. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, integrantes da Delegacia de Repressão a Crimes Cometidos por Meios Eletrônicos do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic), cumpriram o mandado de busca e apreensão na casa do hacker, em Itapevi, na Grande São Paulo. No local, os policiais apreenderam computadores pessoais e CDs, que serão periciados.