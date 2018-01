Polícia prende homem acusado de oferecer cursos falsos

No momento da prisão, na manhã deste sábado, cerca de 30 estudantes participavam das aulas. De acordo com as investigações da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor (Decon), o acusado fundou o Instituto Ômega, onde eram oferecidos os cursos de mestrado. As aulas integrariam um programa federal de ensino à distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB).

Os estudantes só descobriam a fraude quando tentavam validar os diplomas, que recebiam chancelas falsas de universidades públicas. Sérgio Aragão Filho alugava salas e contratava professores para as disciplinas, e cobrava mensalidades entre R$ 300 e R$ 500 dos estudantes. O curso tinha duração de dois anos e custava, no total, cerca de R$ 9 mil. A fraude foi descoberta após mais de 200 alunos terem passado pelo curso, segundo a Polícia Civil.