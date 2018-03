Polícia prende ladrões de caixa eletrônico em SP Terminou ontem, por volta das 22h30, a autuação em flagrante de três integrantes de uma quadrilha que tentou roubar, na madrugada do mesmo dia, um caixa eletrônico no estacionamento do hipermercado Carrefour na avenida Rio das Pedras, bairro Jardim Aricanduva, zona leste da capital. A polícia prendeu um dos criminosos quando tentava fugir do local. Também foram presos, durante o dia, uma mulher e um homem que faziam parte da quadrilha. Eles estavam na Vila Brasilândia, na zona norte. Apenas um ladrão continua foragido. A polícia investiga se há outras pessoas envolvidas no esquema, principalmente as que ligaram para os aparelhos celulares do trio ontem. O bando chegou ao local no furgão GM Space Van VT-31C, placa CPR-4180. No estacionamento há um quiosque do Banco do Brasil, com dois caixas eletrônicos, um dos quais foi arrombado com maçarico, no final do ano passado, e ainda não foi trocado. Os criminosos, então, tentaram abrir o outro caixa e decidiram levá-lo no furgão. Os bandidos chegaram a arrancá-lo do chão onde estava "chumbado".