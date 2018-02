Outros cinco homens já foram presos por causa do crime. As imagens das câmeras de segurança do shopping auxiliaram no trabalho de identificação dos suspeitos. No dia 7 de junho, em aproximadamente cinco minutos, cerca de 10 homens armados roubaram relógios de oito mostruários da loja. O prejuízo foi de R$ 1,5 milhão. Até agora, nenhum relógio foi recuperado.