Polícia prende motorista paraguaio com 9 kg de cocaína Policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic) prenderam ontem, no bairro de Campos Elíseos, região central da cidade de São Paulo, uma quadrilha de traficantes que usavam ônibus paraguaio para transportar cocaína, segundo informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP). O esquema contava com a participação do motorista paraguaio P.C.V., de 45 anos, funcionário da empresa Rysa, que realiza viagens de ônibus regulares entre Assunção (Paraguai) e São Paulo. As investigações apontam que o esquema é liderado por um brasileiro a partir da cidade de Assunção. A polícia descobriu que o estrangeiro transportava 9,8 quilos de cocaína em um compartimento secreto embaixo do frigobar do veículo. A equipe também deteve dois taxistas que receberiam a droga e a entregariam ao responsável pela venda na cidade.