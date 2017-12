Polícia prende quadrilha que explodia caixas automáticos

A investigação começou a partir da explosão seguida de roubo de caixas eletrônicos em Sarapuí, região de Itapetininga, em janeiro de 2013. Em um rancho de pesca, no município de Paranapanema, foram encontrados um carro e duas motos usados no ataque. Ao checar a origem dos veículos, a polícia chegou a dois integrantes da quadrilha e eles passaram a ser monitorados. No curso das investigações, no ano passado, esses dois integrantes foram presos. Um terceiro componente do bando foi morto provavelmente em razão de divergências com a quadrilha. A polícia decidiu realizar a operação depois de identificar o resto do bando.

Os quatro homens presos têm passagem pela polícia por receptação, tráfico de entorpecentes, porte de arma, lesão corporal e roubo. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha agia principalmente em cidades de pequeno porte e, durante a ação, atacava bases da Polícia Militar ou confundia o policiamento com denúncias falsas de crimes. Eles foram indiciados por furto, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O Estado de São Paulo registrou 243 roubos a banco em 2013, sendo que desses 121 ocorreram no interior. No ano anterior, tinham sido 222 roubos a bancos no Estado, sendo 107 no interior, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública.