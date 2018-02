Polícia prende quadrilha que roubava carros no RS

Nesta quinta-feira, 28, a operação Ponto Final apreendeu quatro armas de fogo, munição, dinheiro e documentos de veículos roubados. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão e 36 mandados de prisão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Alvorada, Gravataí e no estado de Santa Catarina.

Segundo o delegado Juliano Ferreira, a quadrilha era muito bem organizada e na maioria das vezes atuava sob encomenda. Com os documentos de veículos clonados, roubavam os carros com as mesmas características.

De acordo com o delegado Arthur Raldi, cada membro da organização tinha uma função específica. Alguns eram responsáveis pela clonagem, outros eram encarregados de confeccionar os documentos dos veículos, e outros pelos roubos dos automóveis. "Algumas vezes a quadrilha usava carros com características de viaturas policiais, abordando as vítimas para realizarem o roubo do veículo", relata.