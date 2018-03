Polícia prende suspeito de matar PM no Guarujá-SP A polícia prendeu hoje Josemar dos Reis, de 39 anos, um dos suspeitos de matar o soldado Ailton Luiz Mota Silva, de 44 anos, no dia 30 de janeiro, no Guarujá, litoral de São Paulo. O policial, que estava à paisana no momento do crime, foi morto por ao menos dois homens com um tiro na cabeça. O corpo foi encontrado enterrado na favela Morro do Cantagalo, na Enseada. Durante depoimento, Reis confessou a participação no crime. Ele foi preso após uma denúncia anônima, no mesmo bairro onde aconteceu o homicídio. Sua companheira também foi detida e encaminhada à delegacia para prestar depoimento. No local foram apreendidos uma pistola, um revólver, uma espingarda, e cartuchos, sendo que 12 de calibre 9 milímetros, só utilizado pelas Forças Armadas. Também foram apreendidos sete aparelhos celulares e droga.