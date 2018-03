A polícia não revelou o nome do suspeito, mas admitiu que ele é dono do canil clandestino que a prefeitura havia interditado em junho e do qual havia recolhido os animais. O ataque ao canil municipal ocorreu na madrugada de domingo, dia 6. Dez homens invadiram o canil e levaram animais das raças pug, yorkshire e spitz alemão - que chegam a valer R$ 2 mil cada no mercado.