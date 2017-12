Polícia prende suspeitos de ataque à UPP Manguinhos A Polícia Civil do Rio prendeu cinco homens acusados de terem participado do ataque à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mandela, no Complexo de Manguinhos, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite do dia 20 de abril. Foi após esse ataque que o governador Sérgio Cabral (PMDB) foi à Brasília pedir à presidente Dilma Rousseff (PT) que autorizasse o emprego do Exército no Complexo da Maré.