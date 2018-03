Polícia prende suspeitos de traficar com mototáxis no PR A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha que seria responsável pela distribuição de cerca de metade da droga comercializada em Toledo, no oeste do Paraná. Na manhã de hoje foram presas sete pessoas (outras três haviam sido detidas antes). Segundo a polícia, elas usavam uma empresa de mototáxi para fazer as entregas da droga. As encomendas podiam ser feitas pela internet. De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em setembro do ano passado, depois de denúncias de parentes de usuários. Por meio de interceptação telefônica, foi comprovado o uso da empresa de mototáxi para o trabalho. Entre os presos, a maioria é de motoboys, mas alguns tinham saído da empresa e passaram a administrar o tráfico. Segundo a polícia, eles realizavam mais de cem entregas de cocaína e crack por dia.